Hombres aún impiden a sus esposas realizarse mastografías: DIF Coatza

Aún en la actualidad, hay varones que no permiten a sus esposas hacerse mastografías o revisiones para detectar cáncer de mama, aseguró la presidenta del DIF de Coatzacoalcos, Esther Mortera Zetina.En el marco del Día Internacional de la lucha contra el Cáncer de Mama, pidió a las mujeres acercarse con los expertos para atender a tiempo cualquier situación que ponga su salud en riesgo.“Nos hemos dado cuenta que los hombres les dicen, para qué, para qué te vas a hacer eso, muchas mujeres dependemos de hombres y hacemos caso, no nos damos cuenta que nosotras somos primero. Nos ha tocado, hemos visto, sobre todo con la gente humilde, porque si ellos no saben, cómo van a saber ellos que es tan importante”, indicó.Mortera Zetina reiteró que debe entrar la conciencia del varón y llamó a las mujeres a acudir al organismo asistencial, pues ahí se les está orientando y atendiendo de forma gratuita.“El llamado a las mujeres es por favor que se atiendan, por favor que acudan, que no se dejen, yo sé que como madre primero están los esposos, los hijos y nosotras siempre estamos a lo último, ya es hora de que nosotras las mujeres veamos por nosotras, una revisadita, que estemos al tanto”, indicó.Aunado a ello, pidió también a los varones preocuparse y también checarse pues ellos también pueden padecerlo.Este miércoles se tenía programada una caminata desde el Hospital General de Zona 36 del IMSS hasta el parque independencia, sin embargo, las lluvias y viento del Frente Frío 4, provocaron que la actividad fuera suspendida y se convirtiera en un recorrido de vehículos con moños y lonas rosas donde se invitó a las mujeres a realizarse los estudios y prevenir el cáncer.El moño rosa que se tenía contemplado presentar en el parque, fue realizado en el anexo del Palacio Municipal para resguardar a los participantes del temporal lluvioso.