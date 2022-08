Homicidios dolosos siguen a la baja por séptimo mes consecutivo, presume Cuitláhuac

“Aquí ya no gobierna Fidel Herrera o Javier Duarte, Winckler ya está detenido. Aquí no hay impunidad”, expresó el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, al referir que la entidad se mantiene a la baja en cuanto a la incidencia de homicidios dolosos por séptimo mes consecutivo, por lo que se ubica “muy por debajo” de la media nacional.En la conferencia de prensa de este lunes desde Palacio de Gobierno, el Gobernador dio a conocer los resultados que este 20 de agosto se informó por parte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional, donde se expone que en julio se registró un descenso superior al 8 por ciento.En general en lo que va del año, la entidad veracruzana registra una disminución delictiva de un 19.74 por ciento en cifras absolutas para el mes de julio en comparación con el mismo periodo de 2021.“Por séptimo mes consecutivo, se mantiene la tendencia a la baja en la incidencia de homicidios dolosos, con relación al mismo periodo del año 2021. En siete meses del año 2022, el delito de homicidio doloso ha disminuido en promedio un -19.74 por ciento, respecto de la incidencia registrada en el año anterior”, señaló el mandatario.El jefe del Ejecutivo del Estado manifestó que el objetivo fue disminuir los homicidios de siete a menos de tres, donde desde principios de este año se reforzaron las acciones y operativos en diversas regiones para lograr este fin.“Estas cifras se hacen oficiales a través de este sistema del Secretariado (Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública) y se dan a conocer los días 20 de cada mes, incluyen el corte al mes anterior. Nos comprometimos a que el promedio diario de homicidios bajara, logramos bajar de 7 a 4, le meta es menos de tres diarios los homicidios, lo vamos logrando estar bajo de 93 homicidios al mes para tener el promedio de debajo de tres, en enero nos propusimos a partir de febrero cumplir esa meta”, aseveró.De igual modo, Cuitláhuac García lamentó los señalamientos de algunos medios nacionales, específicamente de radio, acusan un aumento de la violencia en la entidad, comparándola con entidades como Guanajuato; sin embargo, dijo, la situación es diferente.“Aquí ya no gobierna Fidel Herrera o Javier Duarte, Winckler ya está detenido. Aquí no hay impunidad. Seguimos actuando con esa estrategia, además de la nacional, se tiene una estrategia de atacar las causas, el homicidio doloso es responsabilidad estatal, porque es un delito del fuero común y lo atienden las fiscalías de cada estado”, finalizó.