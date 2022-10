Horacio Duarte renuncia a Aduanas; “voy a la batalla maestra”, anuncia

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un reconocimiento a Horacio Duarte Olivares, quien dijo presentó su renuncia a la administración general de Aduanas porque tendrá una nueva tarea en el Estado de México donde el próximo año habrá elección a gobernador.“Horacio ha hecho una labor de primer orden, queríamos que se informara aquí y que la gente lo supiera. Horacio me ha entregado su renuncia porque va a otra tarea y no queríamos que se fuera por la puerta de atrás, lo mismo que el caso de Tatiana (Clouthier) que nos ayudó tanto, tanto, a triunfar. En este caso (Horacio) va a una tarea a su Estado natal, el Estado de México”.Fuentes de MORENA informaron que Horacio Duarte coordinará la campaña de Delfina Gómez para la Gubernatura del Estado de México.En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo dijo que este jueves dará a conocer su sucesor y señaló que ya no le corresponde hablar sobre las nuevas tareas de Horacio Duarte.El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un reconocimiento a Horacio Duarte Olivares, quien dijo presentó su renuncia a la administración general de Aduanas porque tendrá una nueva tarea en el Estado de México donde el próximo año habrá elección a gobernador.El presidente López Obrador alzó el brazo al exdirector de Aduanas y dijo que era un “campeón”.“No te voy a abrazar”, señaló entre sonrisas el Jefe del Ejecutivo.A lo que Duarte Olivares le respondió: “Sí, si no se ponen”.Sobre su nueva encomienda en el partido, Horacio Duarte señaló: “voy a la batalla maestra”.