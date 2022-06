Hospital de PEMEX busca tirar amparo que lo obliga a dar fármaco oncológico

Directivos del Hospital de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Poza Rica negaron suministrar durante 2019 y 2020 un medicamento, Sunitinib, para contrarrestar el avance de un tumor en un paciente de la tercera edad.Al resolver el amparo 449/2020, el Juzgado Décimotercero de Distrito con residencia en Poza Rica exhibió además el desabasto de medicinas en dicho hospital regional, razón por la cual emitió una suspensión a favor del derechohabiente aquejado.El 22 de diciembre de 2020, el quejoso denunció al Director del Hospital Regional de Pemex de Poza Rica ante el desabasto de Sunitinib, en la presentación Sutent 28 y fabricado por Pfizer, el cual toma dos veces al día desde hace 10 años para evitar el crecimiento de un tumor detectado en el riñón izquierdo.Y es que a partir de diciembre de 2019, la farmacia del hospital suspendió la entrega del medicamento, que llega a tener un precio en tiendas de 20 mil 400 pesos por unidad.En el escrito de demanda, el derechohabiente acusa que aunque requiere el medicamento todos los días, ha habido una “negativa sistemática” por parte del Director del Hospital.“He acudido constantemente al Hospital Regional de PetróleosMexicanos (en Poza Rica), arriesgando mi salud a pesar de la pandemia, solicitando el medicamento que es para mí muy importante ya que logra que yo siga viviendo, me han dado negativas aduciendo que me van hablar cuando tengan el medicamento. No niego que en junio y octubre de 2020, me surtieron nada más dos recetas. He intentado hablar con el director negándose sistemáticamente a atenderme”.Aunque el Director del Hospital negó la acusación, el Juez 13º Javier Rubén Lozano Martínez obsequió la protección de la Justicia de la Unión al quejoso, obligando al Hospital de Pemex a proporcionar el medicamento de la marca Sustent 28.Sin embargo, para no acatar el fallo del Juez 13º, el pasado 10 de junio el Director General del Hospital Regional de Petróleos Mexicanos promovió ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, recurso de revisión de la sentencia en contra.