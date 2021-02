Hospital de Poza Rica no debe ser “rehén” de directivos, reclaman trabajadores

Un grupo de trabajadores del Hospital Regional de Poza Rica protestaron en las afueras del Hospital Regional de Poza Rica, ya que denuncian supuestas violaciones a sus derechos laborales.



Señalan acoso laboral contra cualquier empleado de todos los sindicatos, organizaciones que se han negado a defenderlos.



“Ya basta de que las autoridades no nos hagan caso, somos trabajadores de SESVER con examen (…), nuestro hospital es un rehén político, hay dedazos”, acusaron.



Después de haber concluido con su jornada laboral, y otros que tenían descanso, se sumaron a esta protesta pacífica, realizada en el estacionamiento de la institución, en la colonia Las Vegas.



Señalaron directamente al director Rubén Vázquez García, al administrador Renato Reyes Sánchez, a la subdirectora Clementina Soni Trinidad y allegados como Claudia Juárez Reséndiz, así como al personal del área jurídica, que precisamente acudieron para tomar evidencia audiovisual de la medida de presión social que se realizaba.



Varios de los empleados evidenciaron que reciben actos de intimidación e incluso de discriminación para aplicar la vacuna del COVID-19 al personal, tanto de áreas clave como de primera línea de atención.



Con hechos ya documentados y enviados a la Secretaría de Salud de Veracruz (SESVER), una trabajadora adscrita como titular del área de Epidemiología, desde el 2016, dijo que ella fue relegada y no fue tomada en cuenta para tener el derecho, pero también fue removida del cargo porque hubo irregularidades en la aplicación de la vacuna.



Evidenció que trabajadores de primera línea tuvieron que ir al puerto de Tuxpan mientras que personas externas que no laboran en la institución tuvieron el privilegio, saltando el orden que el gobierno federal determinó.



También hay quejas de acoso laboral, entre estas ser relevados y asignados a áreas que no les corresponden. Así también les ordenan trabajar en sus descansos y no se les respetan sus horas de sueño para darles indicaciones.



Mencionaron que hay varios trabajadores con problemas para mantener sus contratos de labores, mientras que otras dejaron de ser tomadas en cuenta y esas fuentes de empleo fueron para beneficio de familiares del director Rubén Vázquez.



Dieron a conocer que la cláusula jornada acumulada es una prerrogativa de los trabajadores fue hasta ayer que el director del HRPR decidió eliminarla sin notificación alguna de la SESVER, mientras que los representantes sindicales han hecho caso omiso de apoyarles ante la posible violación a sus derechos laborales.



Advirtieron que son víctimas de intimidación, que en cada área se les instalaron cámaras de videovigilancia y se les toman fotografías y videos, con apoyo del personal del IPAX, para que las autoridades del HRPR sepan los movimientos del personal.



Este tipo de situaciones no las habían padecido con anteriores directores, ni tampoco que les nieguen el material de trabajo, como cubrebocas, guantes o gel y de dárselos es a “cuentagotas”, pero han tenido que decidir por comprarlo con sus propios ingresos ya que están en riesgo atendiendo a la población con contagio de coronavirus.



Al término de la protesta, dieron a conocer su temor por las represalias ya que ha ocurrido en distintos casos de empleados que han realizado acciones en favor de su defensa y piden un alto a las arbitrariedades ya que no todos los empleados acudieron a esta convocatorio por temor y la SESVER, quien tiene oficios formales de inconformidad desde hace más de un año no ha hecho nada para proteger al personal y piden la destitución de la directiva del HRPR.