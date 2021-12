Hospital de Salud Mental en Orizaba cierra 2021 sin casos de COVID-19

Mientras el año pasado se registró un brote de COVID-19 en el Hospital de Salud Mental Víctor Manuel Concha, en este 2021 se extremaron las precauciones y por fortuna no se presentaron más casos, indicó Gaddiel García Amador, presidente del Comité Ciudadano de Apoyo a dicho nosocomio.Señaló que afortunadamente aquél brote no dejó víctimas mortales, pero para evitar que se presentara otra vez una situación similar, las medidas preventivas son estrictas para el personal y usuarios de todo el Hospital.Entre los cuidados está que cuando un paciente llega a consulta es obligatorio que lleve puesto su cubrebocas y utilice gel antibacterial, lo mismo que los trabajadores. La intención es evitar que una persona con coronavirus pueda contagiar a otros pacientes, empleados o médicos.Las medidas preventivas resultaron eficaces y en este año no se presentó ninguna situación similar a la del 2020 referente a brotes de la enfermedad en pacientes.García Amador explicó que son alrededor de 60 pacientes quienes están de manera permanente en el nosocomio, cuyas familias los han dejado en el abandono tanto social como económico, por lo que se llevan a cabo actividades para reunir recursos que les permitan adquirir lo que necesiten.Indicó que quienes deseen pueden apoyar con sábanas, colchas, toallas, artículos de higiene personal, ropa que no tenga lazos o cordones y zapatos sin cabetes; las donaciones pueden dirigirse encargada de rehabilitación Yolanda Corona directamente en el hospital, o comunicándose al teléfono 272 724 30 80.