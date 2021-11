Hospital del ISSSTE de Tuxpan, en crisis por falta de agua

La clínica-hospital del ISSSTE en Tuxpan, a cargo del doctor Ricardo Rocha Cuervo, enfrenta un problema de insalubridad, acusan trabajadores del nosocomio y derechohabientes al quejarse de que no hay agua ni en los baños.“Es una situación de insalubridad. Hay quejas, pero lamentablemente ni la dirección ni el área administrativa hacen algo para resolverlo”, dijo al respecto el médico Francisco Espinosa Priego, integrante de Comité Regional Norte de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).Espinosa refirió que, si bien la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) no abastece del vital líquido con normalidad, los directivos deben buscar una solución inmediata mediante gestiones o la compra en pipas.El problema ha sido recurrente en las últimas 6 semanas, abundó el médico tras referir que ha tenido conocimiento de quejas de quienes acuden a esta clínica hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).“Llevamos casi dos años con un problema de salud con la pandemia de COVID-19, y una de las recomendaciones es el lavado de manos, pero es un mes y medio sin agua, ni siquiera para lavarse las manos. No es posible. ¿Cómo van a promocionar la higiene si ni la propia clínica tiene agua?”, cuestionó.Como un ejemplo de las quejas citó el caso de una maestra, quien dio a conocer que el miércoles fue al ISSSTE para tramitar una cita médica, percatándose que ningún baño tenía servicio.“Estaban cerrados según que por falta de agua. Una señora fue a una tienda en la parte de afuera, se lo alquilaron y le cobraron 10 pesos. Es un verdadero problema que tienen que resolver. Otra situación es que la ropa de cama debe ser lavada y cambiada por lo menos cada 24 horas.“No es echarle culpa a otro. La Comisión de Agua puede tener su responsabilidad por los problemas de desabasto, pero los directivos del hospital deben buscar alternativas. Tanto al director como al administrador, a cada uno les toca parte de la responsabilidad. Si no hay agua la deben comprar, buscar una solución porque es un problema de salud”, recalcó.