Hospital General Regional de Orizaba no tiene insumos, reprochan pacientes

Ocho días después de que fuera ingresado al Hospital General Regional de Orizaba (HGRO) por una fractura de pierna, un paciente denunció que no ha podido ser intervenido quirúrgicamente debido a “no hay insumos”.Omar Medina, de 45 años, lamentó su preocupación de reintegrarse a sus estudios, ya que cursa una carrera en la Universidad del Bienestar Benito Juárez y no quiere perder el semestre; sin embargo, consideró que no se ve que sea en un corto plazo pues en el mismo piso hay otras seis personas también con fracturas, las cuales llevan varios meses ahí.Indicó que son seis personas las que están en el cuarto piso esperando poder ser operadas y a la fecha sólo les dicen que no han llegado los insumos.Comentó que como en todos lados, hay personas que son muy amables, muchos médicos y enfermeras, mientras que otras que son todo lo contrario. Omar Medina lamentó que una enfermera sea “muy déspota y parece que estuviera haciendo un favor”.El paciente reprochó la situación de desabasto que prevalece en el IMSS y que le impide a este instituto dar la atención necesaria a sus pacientes.Sin embargo, no es la primera vez que se presenta este tipo de queja del nosocomio ya que, a inicios de septiembre, familiares de tres pacientes denunciaron que éstos ya tenían hasta más de 20 días ahí, uno hasta con fractura expuesta y se desconoce si ya fueron intervenidos.