Este domingo por la noche, el Hospital Materno Infantil encendió sus luces por primera vez, ante su inminente apertura, pero no para atender mujeres y niños, sino para esperar a pacientes que se agraven a consecuencia del COVID-19.



A través de las ventanas se pudo apreciar que el mobiliario ya llegó tal como lo venían anunciando las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional.



Apenas este fin de semana el director del Hospital Regional Valentín Gómez Farías, Rodrigo Camacho informó que el Materno Infantil funcionará únicamente para atender a pacientes graves de Coronavirus y únicamente cuando ya no haya espacio en el regional.



El Materno Infantil quedó construido y listo para utilizarlo desde el 2018. Sin embargo, por falta de recursos para mobiliario y contratación de médicos no había iniciado operaciones.