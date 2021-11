Hospital Regional de Alta Especialidad ahora sólo alberga a 3 pacientes COVID

Las hospitalizaciones por COVID-19 en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz han disminuido considerablemente, afirmó el director del nosocomio, Avelino Guardado, quien precisó que actualmente sólo hay 3 pacientes.El área “COVID” llegó a registrar cupo máximo de hasta 90 personas pero en las últimas semanas la presencia de enfermos ha ido a la baja, no obstante, en caso de incrementar la demanda ante advertencia de una cuarta ola, están en condiciones de dar atención.“Tenemos la capacidad para crecer hasta 90 camas, en este momento sólo tenemos 3, ha bajado de manera considerable, ha disminuido muchísimo, llegamos a tener en su momento hasta 90 y hoy sólo tenemos 3 pacientes. Tenemos varias semanas con disminución constante en el número de casos nuevos, en defunciones”.Explicó que por el momento, el área COVID se redujo para dar atención a otras pero de ser necesario se podrá ampliar nuevamente como en los momentos más críticos de la emergencia sanitaria.Los pacientes con mayor complicación son los mayores y quienes no tienen la vacuna, por ello, el exhorto a que se aplique el reactivo pero sobre todo, para que continúen aplicando las medidas de prevención.“Va modificándose pero seguimos teniendo identificado que los pacientes de mayor edad son los que tienen mayor problema en cuanto a lo grave que se pueden poner, hay que continuar, las personas que no se han vacunado, vacunarse, las medidas de protección son fundamentales”, finalizó.