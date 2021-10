Hospital Regional de Río Blanco no frena atención a niños con cáncer

Aún y cuando el Hospital Regional de Río Blanco (HRRB) es nosocomio COVID-19, la atención para los infantes del Programa de Niños con Cáncer no se ha detenido, indicó el presidente de la Asociación Orizaba Propone A C., (AOPAC), Hugo Chahín Maluly.En este sentido indicó que para los pacientes de este programa que requieren de hospitalización, se les continúa dando el servicio tal y como ellos lo necesitan, pues algunos tras recibir sus tratamientos deben pasar días internados para estar en observación.De igual forma apuntó que se están otorgando entre 9 y 13 consultas diarias, a igual número de pacientes oncológicos de este esquema que patrocina AOPAC y el patronato de la Feria Expori."A los niños no se les ha pospuesto su tratamiento por falta de capacidad en el Hospital Regional de Río Blanco o porque sea hospital COVID-19; se sigue respetando el área pediátrica".Dijo que la asociación que preside se sigue interesando en que los niños reciban la atención oportuna, toda vez que esta enfermedad sino es atendida y detectada de manera oportuna, la vida del paciente corre riesgo.