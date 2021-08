Hospital Regional de Veracruz, saturado de pacientes no vacunados contra COVID

Tan solo en el Hospital Regional de Alta Especialidad ya sobrepasa los 100 pacientes por COVID-19. El 90% de ellos no están inmunizados.



Ya sea porque son menores de edad, porque aún no les ha tocado vacunarse o simplemente no quisieron aplicarse la dosis de inmunidad.



A decir de los datos del censo COVID que es la notificación diaria de pacientes atendidos hospitalizados, muestra que al menos 90 pacientes de un total de 103 hospitalizados no cuentan con la vacuna.



Estos pacientes que van desde adultos hasta recién nacidos (COVID Neonatal) están repartidos en 4 pisos del nosocomio, ubicado en la avenida 20 de Noviembre del Puerto de Veracruz y en el área de Pediatría.



Un médico que labora en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, confirmó la importancia de aplicarse la dosis de inmunidad contra el coronavirus, en esta tercera “ola” de contagios que se registra a nivel nacional.



De manera anónima confirmó que los números actuales de la pandemia han aumentado considerablemente con la variante Delta en el puerto Jarocho y cómo trabajan dentro del área.



"El 80 por ciento de los casos que se reciben en el hospital son de pacientes que no fueron vacunados o que aún no se han vacunado, el otro 15 o 20 por ciento es de pacientes que sí se vacunaron y que presentan la enfermedad, pero muchos de ellos, ya en el interrogatorio nos refieren que fueron a vacunarse ya con sintomatología y no lo expresaron por miedo a que no los fueran a vacunar", declaró.



Situación que a muchos de ellos les ha desencadenado un cuadro grave de la enfermedad.



A pesar de esto, detalló que el índice de muerte se encuentra muy por debajo de lo acontecido en los anteriores picos, sin embargo, eso no ha evitado que el hospital esté al máximo de su capacidad ya que la variante Delta infecta a más personas a partir de un contagiado.



"La gran mayoría no tienden a fallecer como ocurrió en la primera y segunda fase (...) Capacidad rebasada no tenemos, pero sí estamos al límite, ya a veces no tenemos camas disponibles, se está tratando de movilizar al paciente enviarlos al CAME, a Boca del Río, nos dejan a pacientes más delicados", aclaró.



Sin embargo, la pandemia ha logrado saturar el Panteón Municipal, por lo que actualmente el ayuntamiento trabaja en liberar espacio realizando exhumaciones y solo realizando servicios a difuntos oriundos de Veracruz puerto.