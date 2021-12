Hospital Regional no opera a paciente ni permite su traslado, acusan

Familiares del joven Alberto Hernández Tino, un trabajador del panteón Jardín de Coatzacoalcos que fue baleado este fin de semana, denunciaron que en el Hospital Regional no lo atienden a pesar de tener perforado un pulmón, por lo que ponen en riesgo su vida.Una mujer, quien se identificó como Obid, detalló que los médicos dijeron que no lo intervendrían, al menos por el momento, debido a que la operación que necesita es de alto riesgo.Tampoco permiten cambiarlo de hospital y buscar otras opciones de atención, pues a decir de los galenos es un mandato hecho por la Fiscalía General del Estado (FGE)."Dicen que no lo quieren intervenir porque es una cirugía riesgosa, que necesitan una orden, nos traen dando vueltas. No le hacen curaciones, no le ponen el medicamento a la hora que es porque surgen otras emergencias y no dejan que se vaya", dijo la mujer.Alberto Hernández Tino recibió 4 impactos de bala el pasado sábado 18 de diciembre, uno en el hombro, otro en la pierna y 2 más en la espalda.Sus familiares no saben por qué fue atacado ni por qué no ha sido atendido."Anoche pasó un médico a verlo en la madrugada pero fue porque ventilamos la situación en redes. Le desconectaron la máquina que le estaba drenando el pulmón y se estaba hinchando porque tiene perforado un pulmón. Ya tenía sangre coagulada, es una negligencia, lo estaban dejando morir”, finalizó.