Hospitales de Veracruz no están colapsados por COVID: Cuitláhuac

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez negó que haya un “colapso hospitalario” por COVID-19 en la entidad.



Aclaró que actualmente, tanto los nosocomios que pertenecen a los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) como los de los Institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuentan con suficientes camas para atender a los enfermos por dicha enfermedad.



Destacó que este último amplió su capacidad en el centro asistencia de Xalapa pero agregó que aunque se cuenten con suficientes espacios para los pacientes que se contagien de Coronavirus, los ciudadanos no se deben confiar.



“Hay un incremento en el IMSS, todos tienen capacidad, el de Xalapa acaba de aumentar su capacidad y tiene suficiente espacio para atender pero insisto, no confiarse, esto no es para que lleguemos al tope, no debe ser así, debemos actuar antes”, expresó en rueda de prensa.



García Jiménez dijo que esta tarde de lunes y mañana martes en la mañana, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, se darán las cifras de la ocupación hospitalaria en todas las entidades del país.



Asimismo, lamentó las “noticias falsas” como las que circularon el fin de semana donde se habló de que estaba superada la capacidad hospitalaria en la entidad, donde desmintió lo anterior y aclaró que los CAME están al cero por ciento de ocupación, mientras los hospitales de COVID al ocho por ciento.



“Es triste que algunos medios difundan esa situación, la situación es grave, no queremos hacer escarnio, mejor decir la verdad a la población, le apostamos a una sociedad bien informada, de esa manera vamos a hacer frente a este problema como la pandemia. Tenemos Centros de Atención Médica Expandida al cero por ciento, son cuatro, hay hospitales que están al ocho por ciento”, aclaró.



Cabe recordar que el pasado 9 de enero, el titular de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos Alor, afirmó que los nueve hospitales de SESVER habilitados para la atención de pacientes COVID-19 no habían rebasado la ocupación de camas.



Detalló que el Hospital Regional de Poza Rica tenía 85% de ocupación y el General de Tuxpan 42%; en la región centro, el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz reportaba 50% de camas ocupadas y el General de Boca del Río, 29%; en las altas montañas, el Hospital Regional de Río Blanco contabilizaba 44% de ocupación.



En Xalapa, añadió ese día, el Hospital Regional Luis F. Nachón tenía 8% de ocupación y el Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio, 69%; mientras que en el sur, el Hospital Regional de Coatzacoalcos Dr. Valentín Gómez Farías y el General de Minatitlán, 27% cada uno.