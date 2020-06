Hospitales del IMSS en Veracruz atenderán COVID-19 y también urgencias generales

La Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Delegación Veracruz Sur informó que algunas de sus clínicas pasarán a la reconversión híbrida, es decir, atenderán a pacientes COVID-19 y aquellos con otras enfermedades o padecimientos.



Se informó que de acuerdo a la evolución de la Fase III de la contingencia sanitaria a causa del COVID-19, estas unidades híbridas darán servicio de urgencias generales y obstétricos, así como los prioritarios.



Dentro de esta transformación se considera al Hospital General Regional en Orizaba y el Hospital General de Zona No. 8 en Córdoba, el Hospital General de Zona 32 con medicina familiar en Minatitlán, el Hospital General de Zona 33 en Tierra Blanca, Hospital General de Zona 35 en Cosamaloapan y Hospital General de Zona 36 en Coatzacoalcos.



El Intituto aclara que hasta la fecha ningún hospital está rebasado y se conservan los servicios prioritarios de atención.



Detalla que los hospitales híbridos deben atender recomendaciones como: reagendar la consulta externa de especialidades, cirugía programada, auxiliares de diagnóstico, como laboratorio, radiología y electrodiagnóstico, servicios de ginecología no urgentes, entre otros.



Los servicios que continúan son: pacientes de hospitalización que así lo requieran, cirugías traumatológicas, oncología y cardiología, así como servicios que por su naturaleza no pueden ser suspendidos, deberán realizarse bajo estrictas medidas de seguridad, como hemodiálisis y quimioterapia.



Este proceso continuará de manera paulatina y de acuerdo a las necesidades de atención en todos los hospitales de segundo nivel.



El IMSS hace una llamado a la población en general a permanecer, en la medida de lo posible, en su casa y hacer uso del call center 272 114 14 04, mediante el cual puede recibir la orientación requerida, así como reagendar sus servicios.