Hospitales en Tecolutla están saturados, alerta Alcalde

Los hospitales de la zona de Tecolutla están saturados y no hay camas disponibles, reconoció el alcalde Juan Ángel Espejo Maldonado, por lo que hizo un llamado a la población a seguir las medidas preventivas.



“Recuerden que estamos en semáforo rojo, eso significa que los hospitales de nuestra zona están saturados, ¿qué quiere decir? Que no hay camas disponibles dentro del área COVID, por eso los invitamos a que se sigan cuidando para que juntos podamos superar esta pandemia”.



De acuerdo a las cifras oficiales, Tecolutla registra 16 casos confirmados de COVID-19, 4 defunciones y 3 casos sospechosos.



El Edil insistió en el uso de cubrebocas, en la aplicación de gel antibacterial, lavado frecuente de manos y mantener la sana distancia.



Asimismo, anunció que las playas y ríos de la zona continuarán cerradas al público, toda vez que la recreación no es una actividad esencial.



Reconoció que hay personas que no están conformes con el cierre de las playas y ríos, sin embargo, recordó que por Decreto del Gobierno Estatal y Federal las playas se han mantenido cerradas desde el inicio de la pandemia.



“El Estado y nuestro municipio está en semáforo rojo y al estar en semáforo rojo existen actividades esenciales y las vacaciones no es una actividad esencial. Invito a que sigamos dando prioridad a la salud y a la alimentación de todos nosotros; seguimos en semáforo rojo y nos debemos cuidar porque la salud es primero”.