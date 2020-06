Hoteleros afirman que Alcaldía de Xalapa los excluye

La integración del Consejo de Salud para la Reactivación Económica en Xalapa excluyó a la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura (UNEH), denunció el presidente del gremio, Marcos Suárez Domínguez.



"Si bien vemos con buenos ojos la creación del Consejo, nos angustia la forma como los hoteleros no fuimos incluidos en este Consejo, siendo que somos de los grupos empresariales más golpeados con la pandemia", dijo.



Indicó que si el tema principal del Consejo es la salud, el gremio de la hospitalidad es el que más ha cumplido con todas las normativas federales, estatales y municipales.



"No nos agradó que el municipio no nos haya tomado en cuenta para ser parte de este consejo, si el reclamo es para el municipio y somos de las empresas que más ha cumplido en normativas y que más estamos al pendiente de este sistema de procesos que se ha estado haciendo en lineamientos estatales y municipales".



Recalcó que el gremio hotelero cumple con los lineamientos en salud para dar el servicio de hospedaje a los viajeros en Xalapa.



"Si quiero subrayar que el sector hotelero no está siendo tomado en cuenta y no sé si nunca le ha interesado el sector hotelero", dijo.