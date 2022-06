Hoteleros de Orizaba denuncian competencia desleal

Un aproximado de 300 puntos de alojamiento se estima que se ofertan en la región a través de plataformas digitales, lo que se ha convertido en una competencia desleal para los lugares legalmente establecidos, indicó Fernando Trueba Coll, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Valle de Orizaba.Indicó que en la ciudad hay 33 hoteles, mientras que hay alrededor de 160 particulares que brindan casas o habitaciones, por lo que se calcula que pudieran ser hasta 300 alojamientos los que se ofrecen.“Hay un incremento significativo, es mucho el porcentaje, pero no como no hay un control, lo desconocemos, demuestra que cada vez hay más interés de los visitantes por tener un hospedaje y por otros de los ciudadanos por darle un uso a sus espacios y con ello obtener una retribución económica”, mencionó.Reconoció que no están operando de forma clandestina, ya que cualquier persona puede ver las plataformas digitales, pero es una competencia desleal, pues no pagan impuestos ni cumplen con todas las obligaciones que tienen ellos.