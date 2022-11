Hoteleros de Veracruz Puerto esperan repunte por “puente” del 20 de noviembre

Para el puente vacacional del 20 de noviembre los empresarios hoteleros esperan repunte en la actividad turística, a diferencia del Día de Muertos en que no hubo afluencia de visitantes.El presidente del Consejo Metropolitano de Turismo, Sergio Lois Heredia, indicó que ya inician a registrarse reservaciones para el próximo fin de semana.“Para el 20 de noviembre yo creo que si vamos a tener afluencia, el Día de Muertos no vimos la verdad un repunte pegó que el mero día fue miércoles. No se prestó para que la gente viajara. Para el puente del 20 podamos tener una buena afluencia, estamos viendo un movimiento importante en las reservaciones”, dijo.El festivo se extenderá al lunes 21 de noviembre y coincide con las fechas de El Buen Fin, por ello, consideran qué habrá importante movimiento de turismo.El titular de la COMETUR, resaltó que este año ha sido de recuperación y tras este puente largo, la temporada más fuerte es la navideña.