Hoteleros de Xalapa esperan buen cierre de año

El presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros, Región Cultura y Aventura, Carlos Alberto Mesa Bañuelos, estimó que las reservaciones de habitaciones en los últimos meses del año se mantendrán en un 40%, luego de un verano en el que se alcanzó un porcentaje del 47 por ciento en ocupación.No obstante, expuso que en septiembre hubo una baja en la afluencia y uso de la infraestructura hotelera, estimándose en 35%, lo que calificó como natural en esta temporada del año."Ahorita en septiembre sí bajó, naturalmente, estamos sobre un 35% el cierre del mes de septiembre, pero la verdad con un buen ánimo sobre cómo nos fue en verano. Vienen este tipo de eventos, espero que cerremos arriba del 40%, sí hay buen ánimo, buena expectativa", resaltó en entrevista.Mesa Bañuelos señaló que están apostándole a los eventos deportivos pues permiten el arribo de personas a la Capital Veracruzana, detonando la derrama económica para quienes se dedican al sector de servicios."Todo tiene que ver con respaldar todo este tipo de eventos deportivos, no hemos quitado el dedo del renglón de respaldar lo que son eventos deportivos, que es lo que en Xalapa puede convenir, porque tiene mucha infraestructura para organizar este tipo de eventos", aseveró.Además, negó que los hechos de violencia o inseguridad que han ocurrido en las últimas semanas en la ciudad y la región, hayan influido negativamente en el arribo de visitantes."Los eventos como ustedes ven se siguen haciendo, hasta ahorita en el sector no se ha reportado nada, a nivel interno de la Unión de Hoteleros, pero igual nos conviene estar publicando (sobre los eventos deportivos), porque demuestra salud, salud mental, disciplina y eso ayuda", reiteró.Sobre las vacaciones de verano, expuso que no tenía grandes expectativas debido a que se había modificado el calendario escolar y las fechas no eran las habituales para el asueto; sin embargo, afirmó que tuvieron mejores resultados de los esperados."La verdad es que fueron muchas cosas las que se sumaron, hubo producciones televisivas o de cine, también la economía se empezó a reactivar (...) Producciones de empresas, equipos de grabación, eventos deportivos, todo eso fue sumando para cerrar en este porcentaje (47 %)", resaltó el empresario hotelero.