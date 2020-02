Hoteleros de Xalapa también reprueban eliminar “puentes”

El presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región Cultura y Aventura (UNEH), Marco Suárez Domínguez, reprobó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador por eliminar los "puentes vacacionales" o fines de semana largo.



"Definitivamente, es una propuesta que no caería para nada bien al sector hotelero, al sector turismo ni a los prestadores, todo aquel que se dedica o vive del turismo"



Afirmó que la propuesta del mandatario no se enfoca en desarrollo y economía del país, aún cuando el turismo genera un 8 por ciento en el Producto Interno Bruto Nacional (PIB).



"Obviamente, es de los más fuertes ingresos en el país, entonces quitando los puentes largos, se contraería la economía del ramo turístico", dijo.



Enfatizó que los fines de semana largos son una práctica desde años anteriores y con ésta, los mexicanos aprovechan para salir a conocer distintos destinos y es considerado "turismo".



"No estamos de acuerdo en que se quite este tipo de acciones de los famosos puentes largos".