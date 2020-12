Hoteleros en incertidumbre por el COVID; no repunta ocupación en Orizaba

De retornarse a la restricción de actividades debido a la pandemia, algunos hoteles podrían cerrar al menos temporalmente, consideró el empresario del ramo Juan Ochoa.



Explicó que durante la etapa más crítica se alquilaba una habitación por día, cuando anteriormente al confinamiento de la población se rentaban de 25 a 30.



Agregó que actualmente la actividad poco a poco se está retomando, por lo que tienen un índice de ocupación de 15 a 16 habitaciones.



“Durante dos meses vendí una habitación al día, hasta ahora se está recuperando la actividad, pero no hemos retornado a donde estábamos antes de la pandemia”, mencionó.



El empresario hotelero indicó que en la etapa más difícil echó mano de todos los ahorros para poder mantener el negocio a flote y al personal, pero debido a esa merma, de volver a restringirse la salida de la población se vería obligado a cerrar temporalmente, pues no hay de donde más sacar recursos.



Agregó que la preocupación está presente pues continúan los contagios, pero volver a semáforo rojo la situación del sector sería complicada.



Descartó que la vacuna represente una esperanza, pues de manera personal no se la pondría.



“Creo que es mejor aprender a vivir con el cubrebocas, con las medidas sanitarias, con careta, con limpieza, con todo esto a aventurarnos a aprobar la vacuna y a mí me tocaría hasta junio o julio, así que tengo meses para de aquí a ver qué sucede con esta vacuna, pero de botepronto si tú me preguntas, yo no la tomaría”.