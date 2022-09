Hoteles de Veracruz-Boca del Río enfrentan baja actividad

El último “puente” vacacional por las fiestas patrias no fue lo que se esperaba en materia de ocupación turística y este mes sigue siendo el más bajo; sin embargo, se descarta hacer nuevamente ajustes a las nóminas de los hoteles de Veracruz como se llegó a hacer durante la pandemia.Se tendrá que hacer disminución de otros gastos para aguantar hasta la próxima temporada alta, pero previo a la Navidad todavía hay un "puente" más, el de la Revolución Mexicana y esperan ir recuperándose poco a poco.El presidente del Consejo Metropolitano de Turismo, Sergio Lois Heredia, aseguró que el sector aún se mantiene y no ha registrado baja crítica como hace dos años por la crisis sanitaria.“No se contempla un recorte en el tema de nóminas o diversas circunstancias, quizás en rubros de publicidad, en rubros de crecimiento, mantenimiento, esos son los rubros que se ven generalmente recortados en lo que son estos meses, para poder sobrellevarlo de aquí a diciembre qué es la próxima temporada alta”, dijo.Lamentó que las condiciones meteorológicas del pasado fin de semana no ayudaron a incrementar la afluencia de visitantes, no obstante, estadísticamente septiembre es el mes más crítico y la esperanza que este año al coincidir las fiestas patrias con sábado y domingo, esperaban repunte de por lo menos 70 por ciento."Tuvimos alrededor de un 60 por ciento. Mucho nos afectó lo que fue el clima. Muchas personas vienen a pasear, a las playas, y (por) el hecho de que haya estado lluvioso muchas personas prefirieron no venir”.Recordó que los pasados fines de semana en los que no se han registrado lluvias han sido buenos y los prestadores de servicios turísticos esperan que así continúen hasta fin de año.