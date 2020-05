Hoteles de Veracruz, en la incertidumbre sobre cuándo invertir en campañas turísticas

Hoteleros de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres anunciaron el lanzamiento de una campaña promocional para atraer turismo después de la pandemia por el COVID-19, en la que destacan paquetes 2x1 a partir del primero de junio. Caso contrario en Veracruz, donde para el sector esta medida es anticipada pues no hay certeza de cuándo acabará la emergencia.



De acuerdo con el integrante de la Asociación de Hoteles y Moteles de la zona Veracruz-Boca del Río, Sergio Lois Heredia, los recursos para la promoción turística son limitados, por lo cual no se pueden destinar enfocados a una temporada para la cual hay incertidumbre.



"En el caso de Veracruz, nuestros recursos son más limitados que en Quintana Roo y si se lanza un campaña para el primero de junio y resulta que no podemos recibir gente, capaz que nos quedamos sin dinero para sacar la fecha que en realidad sea".



En tanto, se mantiene a través de sus redes sociales la campaña "Cuando estemos de vuelta", en la que se refuerza el destino turístico Veracruz pero sin destinar recursos adicionales de promoción.



Insistió que aún no hay cierres definitivos de hoteles y los que se mantienen abiertos es con menos del 15 por ciento de ocupación —medida recomendada por la Secretaria de Salud—, no obstante, la demanda está muy por debajo de esa cifra.



"Ojalá estemos de vuelta el 1° de julio, sería lo ideal, entre más se alargue más posibilidades hay de que los hoteles cierren permanentemente, nadie lo ha dicho y esperemos que nadie lo diga".



Lois Heredia precisó que habrá acercamiento con la Secretaría de Turismo para detallar una campaña promocional, una vez que ya se tenga una fecha certera en que la pandemia no represente riesgo.



"La realidad es que nosotros vamos a esperar a que la Secretaria de Salud nos de una fecha oficial, a través de un comunicado, para que empecemos a hacer una campaña enfocada en la fecha que nos indiquen", finalizó.