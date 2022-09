Hoteles de Veracruz fueron insuficientes ante aumento de visitantes: SECTUR

Si bien la Secretaría de Turismo y Cultura reporta un alza en la afluencia de visitantes, dicho incremento no es proporcional a la recaudación del impuesto de 2 por ciento, admitió el titular de la dependencia, Iván Francisco Martínez Olvera.Explicó que si bien la Secretaría confirmó que se alcanzó un aumento de 254 por ciento de turistas en el último periodo vacacional, una proporción de los visitantes eligen hospedarse con familiares o bien en pensiones no registradas en el padrón de contribuyentes."El impuesto al hospedaje ha crecido y ha crecido de manera proporcional y apenas se empieza a manifestar porque el crecimiento lo tiene de unos meses para acá, lo que sí les podemos decir es con cuánto va a cerrar pero si ha tenido un incremento del impuesto al hospedaje del 10 a 12 por ciento".Añadió que la infraestructura hotelera en la entidad no tiene la capacidad para dar alojamiento en una misma proporción al incremento en el arribo de visitantes en la entidad."Sí este incremento de visitantes lo tuviéramos que hospedar en puros hoteles no tenemos capacidad, tenemos una gran capacidad hotelera pero llegan más personas, tenemos lugares con 100 por ciento de ocupación, y entonces llegan a casas de renta, llegan a casas de huéspedes, llegan con familia", explicó.Agregó que por ingresos del impuesto a la nómina, la SECTUR invirtió cerca de 38 millones de pesos en materia de promoción turística,"Estamos todavía complementando lo de la semana pasada que tuvimos un incremento significativo pero si les puedo decir que por ejemplo, únicamente en el periodo de verano tuvimos casi dos millones y medio de visitantes y lo que llevamos de derrama económica hasta la semana pasada del primer corte teníamos 13 mil millones de pesos de derrama económica".Anticipó que el 2022 cierre con una derrama de 15 a 16 mil millones de pesos alimentados por Día de Muertos, las vacaciones de fin de año, Navidad y año nuevo.Martínez Olvera destacó además la visita de "influencers" a Veracruz, sin costo para la dependencia y cada uno impacta en un segmento en específico para generar afluencia de visitantes."Hemos traído en estos últimos meses tres grupos de influencers que no nos han costado una erogación, uno es apoyo de la Secretaría de Turismo Federal, otro es apoyo de COPARMEX y otro de una campaña de promoción turística nacional".Explicó que la visita de los influencers generó impactos en al menos 20 millones de seguidores en las redes sociales de cada creador de contenidos.