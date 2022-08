Hubo 4 descensos para rescate de mineros, pero pozo está obstruido: SEDENA

El secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), general Luis Cresencio Sandoval González, informó que a pesar de que no se tienen los niveles óptimos de agua en el pozo 3, para rescatar a 10 trabajadores que permanecen atrapados en una mina de carbón en Sabina, Coahuila, ayer hubo cuatro descensos del equipo de rescate del Ejército.“A pesar de que no hemos llegado al nivel óptimo que se requiere para que los rescatistas intervengan, se buscó la posibilidad… hubo cuatro descensos en el pozo número tres en el que participó un elemento del Ejército del equipo de rescate, y uno de los mineros de voluntarios”.En la conferencia de prensa de presidente Andrés Manuel López Obrador, el alto mando castrense dijo que en los descensos se buscó detectar las condiciones que tenían este pozo que estaba obstruido.“Se retiraron 13 polines de madera y 15 metros de manguera con estos trabajos estos cuatro descensos que hicieron los rescatistas”.Señaló que también participó un equipo de buzos para determinar las condiciones al interior de ese pozo, pero encontraron que no tienen espacio para avanzar, no se tiene visibilidad.“Se va a continuar como ya lo dijo la coordinadora de Protección civil, la extracción de agua es constante, buscando que se tengan los niveles óptimos pero, se van a seguir con las actividades y llegar todavía al nivel que se considera apropiado para operar de todos modos los rescatistas y los buzos para seguir haciendo los intentos para llevar a cabo la actividad que tiene destinado”.