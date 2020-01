Huelga del Sindicato de Telefonistas paralizaría red de comunicaciones

TELMEX es la empresa con mayor cobertura de fibra óptica en el país, si el Sindicato de Telefonistas estalla a huelga al no llegar a un acuerdo con el Gobierno Federal, con “bajar el switch” del servicio se afectaría la comunicación de los usuarios, dijo el secretario nacional, Francisco Hernández Juárez, ya que se cuenta con 350 mil kilómetros de red.



En su visita a Poza Rica, el dirigente nacional del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez, se reunió con sus agremiados en las instalaciones sindicales de la colonia Cazones, tras un recorrido que realiza en el país con el objetivo de informar sobre la situación que pone en riesgo a 65 mil trabajadores en la pretensión de dividir a TELMEX.



Dijo que este sábado 18 de enero se celebrará la asamblea nacional y se dará a conocer si se logró un acuerdo con los representantes de TELMEX, con el gobierno y la IFETEL, será entonces que se pueda conocer si se hace efectivo el emplazamiento a huelga, luego que se debe proteger al trabajador bajo su contrato colectivo.



Actualmente se tienen mesas de negociaciones entre las instituciones del Gobierno Federal, en materia de comunicaciones, para buscar un acuerdo integral para que garantice la operatividad de la empresa ya que le obligan a subsidiar a terceros y en el rubro del video se convierte en competencia para otras empresas que considera pueden ensombrecer su futuro.



Se trabaja a marchas forzadas, dijo que de no llegar a un acuerdo entonces se llegará a la medida de huelga para el 23 de enero, luego que están en riesgo 65 mil trabajadores ante las medidas que ha tomado IFETEL con TELMEX.



De las acciones que se han tomado contra la empresa telefónica, informó que el año pasado no tuvo utilidades y registró números rojos, lo cual puede vaticinarse en quiebra en un lapso de 4 años, luego que se le obliga desde hace seis años a subsidiar a otras empresas, entre estas dos extranjeras, con facilidades ante la regularización del sistema.



Considera que no será fácil “quitar de en medio a TELMEX”, ya que cuenta con 22 millones de clientes y de resolverse esta situación, se estima lograr hasta 40 millones, incrementando el ritmo de contrataciones si se le permite dar todo tipo de servicios, siendo que IFETEL está protegiendo a las empresas televisoras.



Aunque, esta situación ha afectado a la empresa, ha dejado de invertir en infraestructura y se ha pretendido cambiar el contrato colectivo del trabajo en el formato de tiempo de labores, pero no lo permitirán, lo que sí están dispuestos es retirar pasivos laborales para retirar los números rojos.



Si el Sindicato de Telefonistas llega a huelga, Francisco Hernández dijo que a nivel nacional TELMEX ocupa el primer lugar en red de fibra óptica con 350 mil kilómetros, mientras que la segunda empresa es Comisión Federal de Electricidad, apenas con 25 mil kilómetros.



“Somos el sistema nervioso central de este país. Si se suspende el servicio, literalmente se suspenden las comunicaciones, porque hay otras empresas que dan el servicio, pero todas con sus principales contactos son con clientes de TELMEX, y los clientes de TELMEX no tienen servicio entonces no se podrán comunicar entre ellos”.



Esta no es la primera vez que enfrentan el emplazamiento a huelga, es la cuarta ocasión que podría “bajarse el switch”, advirtió el dirigente nacional que falta saber cuál será la postura del Gobierno Federal y se queda en espera del acuerdo al que se logre, del cual tiene confianza.