Más del 80 por ciento de los semáforos en Poza Rica sufrieron daños por el paso del huracán Grace, esto pone en riesgo a los automovilistas y se lanzó exhorto a los automovilistas de mantener precaución y evitar el manejo a la defensiva mientras se repara el servicio.



Con la fuerza de los vientos de Grace, el delegado de Tránsito y Seguridad Vial en Poza Rica, Alejandro Rodríguez Callejas, dejó daños considerables en el sistema electrónico, tarjetas, falta de cables y cabezas de semáforos, lo cual se tiene localizado en 70 cruceros, de un total de 92 instalados en la ciudad.



A esto se suma la falta de energía eléctrica en algunos sectores donde se encuentran estos cruceros, donde no operan los sectores semaforizados.



Dijo que se lanzó un exhorto a los automovilistas para que no se confíen en los semáforos que si funcionan porque con las fallas de la tarjeta electrónica se registran cambios de color sin cumplir con el tiempo estimado.



Los automovilistas deberán reducir su velocidad en la ciudad, luego que es la que en la zona conurbada cuenta con mayor número de semáforos y de igual manera se debe reducir el manejo a la defensiva, especialmente en los bulevares, en el llamado a la prudencia.



En tanto, son 37 elementos de esta dependencia que están apoyando al ayuntamiento de Poza Rica con derribe de árboles y quitando escombros, no hay descanso para ellos para agilizar estas actividades ya que se deben liebrar las vialidades.