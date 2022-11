Identifican a mujer hallada sin vida, en Tuxpan, trabajaba en la Ciudad Judicial

La mujer que en la víspera fue encontrada muerta a la orilla de la carretera federal Tuxpan-Tampico, con visibles huellas de haber sido atropellada y que durante varias horas estuvo en calidad de desconocida, fue identificada como Seydi Anahí Almazán Ríos, quien laboraba para el Poder Judicial del Estado de Veracruz en Tuxpan.El cuerpo fue encontrado en las inmediaciones de las comunidades Ojite y Buenos Aires, de este municipio, en el tramo Tuxpan-Potrero del Llano, durante la madrugada de ayer, pero su camioneta, en la que usualmente iba a su trabajo, fue localizada en una comunidad de Álamo.De 33 años de edad, Seydi Almazán fue perito de la Fiscalía General del Estado (FGE), tenía su domicilio en la zona centro de la ciudad de Álamo y viajaba diario hacia Tuxpan, donde trabajaba en el Juzgado Laboral ubicado en el edificio de la Ciudad Judicial.Las autoridades ministeriales investigan el caso, que, se presume, podría tratarse de un feminicidio, sin embargo, no se ha dado información oficial alguna hasta la mañana de este jueves.La joven era licenciada en Criminología y estaba por graduarse en Derecho, además de haber sido perito de la FGE en las ciudades de Poza Rica, Álamo y Tuxpan.Las circunstancias en las que fue hallado el cuerpo han generado una serie de dudas y especulaciones, sobre todo el motivo por el cual la camioneta de la joven profesionista fue localizada abandonada en la comunidad Pueblo Nuevo, municipio de Álamo, a más de 50 kilómetros desde el lugar del deceso.En su cuenta de Facebook, Seydi Almazán publicada casi a diario parte de su vida personal. La última publicación que hizo incluyó una fotografía en la que aparece con su novio. La publicación fue del martes 8 de noviembre, un día antes de la madrugada en que fue encontrada sin vida.Asimismo, al inicio de cada semana laboral enviaba saludos y buenos deseos a sus amigos. El lunes de esta semana compartió otra publicación en la que escribió “Es lunes, tengo salud, tengo trabajo, nadie me engaña, soy una mujer exitosa. Dios es bueno”.En torno al lamentable suceso, la mañana de este jueves el Colegio de Abogados de Tuxpan demandó que el caso se esclarezca, toda vez que hay indicios de un probable feminicidio.“Su muerte tiene signos particulares, ya que fue atropellada (en una comunidad de Tuxpan) y su auto aparece abandonado en Álamo, Veracruz, lugar de donde ella era originaria. Se dice incluso que diario viajaba de su casa a su centro de trabajo en esta ciudad”, indicó Juan Kilimaco Hernández Bustos, presidente del colegio.Añadió que la perito de profesión prestaba sus servicios desde hace más de un año en el Juzgado Laboral donde se desempeñaba como oficial administrativo y estaba encargada de una mesa de trámite.“Su paso por el Poder Judicial era reciente, apenas de un año, porque en realidad se desempeñó por muchos años como perito para la Fiscalía General del Estado, y su último lugar de trabajo para esa institución fue en la ciudad de Poza Rica”, añadió.Kilimaco Hernández recalcó que se trata de “un hecho lamentable, que se suma a la violencia incontrolable hacia las mujeres en todo lo largo y ancho de este país. Esperamos que la Fiscalía haga una buena labor de investigación en este caso. Que, no obstante que diversas (circunstancias) esté conociendo, que apliquen el protocolo de feminicidios. Ese es nuestro llamado como Colegio”, concluyó.