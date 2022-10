Ideología de género, contenido necesario en libros de texto para enfrentar crisis social: SEP

La ideología de género sí viene incluida en los libros de texto gratuito, porque es un tema de la sociedad actual, indico Marx Arriaga Navarro, actual director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP)."Sí claro, vienen todos los contenidos que hoy en la sociedad son necesarios para enfrentar las crisis sociales y claro que hay una crisis social por la cuestión de género y son temas que tanto maestros como padres de familia saben que se debe de tocar, no por colocar o esconder los problemas debajo de un tapete van a desaparecer".Añadió que lo que tiene el plan de estudios de la Nueva Escuela Mexicana es favorable para la educación. "Es un grito que tenía el magisterio que teníamos los maestros desde hace décadas prácticamente desde los años 20. Queremos una educación popular, que se centre en la comunidad.“Que no solamente la gente blanca, los hombres, los heterosexuales fueran los que tuvieran una educación, mientras que el resto de la población tenía que conformarse con las migajas que caían".Y en referencia a lo dicho en su momento por el Frente Nacional por la Familia, agrupación que ha externado su temor porque en los contenidos se incluyan temas sobre la ideología de género, dijo el entrevistado que sí es parte del temario.Comentó que es una pena que asociaciones civiles como el Frente Nacional por la Familia, no se estén acercando a la Secretaría Educación Pública, a los maestros para encontrar las maneras de cómo resolver sus inquietudes."Lo único que tratan es de poner un freno, un obstáculo para seguir con lo mismo: que la educación sea sólo para unos cuantos, es decir para persona privilegiada, para aquellos que tienen recursos económicos para educación".