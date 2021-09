Iglesia Católica iniciará en Veracruz su lucha contra el aborto

La Iglesia Católica emprenderá una serie de acciones para expresar el sentir de la feligresía por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que despenalizó el aborto y manifestar su “indignación”.



En la circular número 6/2021 de fecha 16 de septiembre, signada por monseñor José Trinidad Zapata Ortiz, administrador apostólico del Arzobispado de Xalapa, se recrimina que estas disposiciones hacen vulnerable al país a dictámenes de agencias internacionales que impulsan la ideología de género.



Por ello, informó que se desarrollarán tres acciones inmediatas y tres a mediano plazo.



Así, el próximo 20 de septiembre habrá una jornada de luto, fecha en que se cumplen dos meses de la despenalización del aborto en Veracruz.



Ese día se tocarán las campanas a duelo, a las 12:00 horas, en todas las iglesias y capillas del territorio diocesano y se celebrará una Eucaristía por los no nacidos y, al final de ella, se rezará la oración por la vida que elaboró el Papa San Juan Pablo II.



También, se determinó que el día 20 de cada mes, a partir de octubre, se celebre la Eucaristía, ya no como jornada de luto, pero sí por los niños no nacidos y resaltando el don y maravilla de la vida con la bendición a las mujeres embarazadas que gusten asistir y recibir la bendición para ellas y para sus hijos por nacer.



Además, a iniciativa de la Conferencia del Episcopado Mexicano, se invita a la comunidad diocesana para que apoyen y participen en la Marcha Nacional a favor de la Mujer y de la Vida, a efectuarse el domingo 3 de octubre, cuyos pormenores y logística se darán a conocer en su oportunidad.



De entre las acciones a mediano plazo, se elaborará una catequesis sobre el don de la vida para niños, jóvenes, catequistas, matrimonios y familias; se creará una plataforma web, en la que se puedan concentrar reflexiones, materiales, guías de celebraciones litúrgicas y oraciones sobre el don de la vida y se publicarán reflexiones sobre el derecho humano a la objeción de conciencia para que los médicos y el personal sanitario hagan valer este derecho ante acciones que van en contra de su código de ontológico, de las evidencias científicas y de su propia conciencia.