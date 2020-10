Iglesia de San Jerónimo en Coatepec respeta medidas contra COVID, afirma párroco

Luego de la reapertura de templos, la iglesia de San Jerónimo en Coatepec no ha rebasado el 25 por ciento de su capacidad, así lo indicó el párroco Quintín López Cessa.



El sacerdote señaló que hasta el momento no se han registrado más de 110 fieles en cada misa celebrada, además de que destacó que para su ingreso las personas cumplen con el uso del cubrebocas, gel antibacterial y el respeto de la sana distancia.



“Ha respondido bien, llegamos al 25 por ciento de la ocupación, lo que me admira es que no se han amontonado los hermanos, no hemos tenido que limitar que entren, como que llegan los 110 que tienen que llegar, como que ya calculan y no hemos tenido ningún problema y todos con sus cubrebocas, su gel y respetando la distancia, ha sido un buen ambiente”, detalló.



Asimismo, el sacerdote comentó que la iglesia desinfecta el inmueble una vez por semana, además de manera posterior de cada homilía sanitizan las bancas con aspersores.



“Nosotros la hemos estado haciendo por nuestra cuenta una vez a la semana y tenemos aparte nuestros aspersores para que después de cada celebración en la mañana y en la tarde se pase por todas las bancas y se desinfecten, hasta donde hemos podido hemos cumplido y con el respeto de la gente”, finalizó.