Iglesia de San Jerónimo sin dinero para gastos de agua y luz, en Coatepec

La pandemia de COVID-19 ha afectado económicamente a distintos sectores y entre ellos se encuentran las iglesias y templos, esto ante la falta de feligreses y actividades, pues muchos de estos lugares de oración se mantienen cerrados.



Al respecto, el sacerdote de la Iglesia de San Jerónimo en Coatepec, Quintín López Cessa, indicó que luego de cuatro meses han tenido que solicitar apoyo a la ciudadanía para poder enfrentar los gastos como el pago de la luz y agua, así como el sueldo de los trabajadores.



“Sí hicimos una cartita donde les comunicamos a los fieles, como trasmitimos la celebración; que los hermanos que quieran y puedan nos ayuden económicamente para pagar los gastos, los sueldos de los trabajadores, el agua, la luz, y gracias a Dios ha habido respuesta, han hecho llegar sus aportaciones, no se para cuanto nos dure, pero ahorita así le hemos hecho”, detalló.



Refirió que la parroquia contaba con un dinero que sería destinado para una obra del atrio, no obstante, ante la situación el recurso se usó para estos pagos básicos.



“La situación económica es gravísima, los primeros cuatro meses teníamos un guardadito que habíamos informado era para arreglar el atrio, entonces nos fuimos gastando ese colchón, lo que dijimos es que ahorita no vamos a hacer obra, pero después de cuatro meses no ha habido ingresos”, señaló.



Agregó finalmente que la feligresía ha respondido bien al llamado de la iglesia de San Jerónimo y han otorgado varias aportaciones.



“No hablo de multitudes, pero las personas nos han dado una cooperación, lo que sale de su corazón, de ahí ha salido para estos gastos, a ver hasta dónde podemos seguir adelante”, acotó.