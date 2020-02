Iglesia pide a criminales de Veracruz ayunar de extorsiones y secuestros

Al oficiar la Eucaristía por el Miércoles de Ceniza en la Catedral Metropolitana de Xalapa, el sacerdote Roberto Reyes Anaya recordó que el ayuno por Cuaresma incluye alejarse de las redes sociales y en el caso de los criminales, no delinquir.



Durante su mensaje, el presbítero enfatizó que muchos de los delincuentes recibieron el sacramento del bautizo y dicen creer en Dios, por lo tanto, los conminó a alejarse del pecado durante este tiempo de reflexión.



“Qué bueno que este ayuno llegara también a aquellas personas que hacen el mal, que durante este tiempo nuestro deseo es que desaparezca totalmente, no haya extorsiones, secuestros, porque sin duda aquellos que hacen el mal muchos de ellos también son bautizados y dicen, entre comillas, creer en Dios”, dijo.



En el caso de las redes sociales, el religioso observó que en muchas familias, las personas no sueltan el celular ni siquiera a la hora de la comida.



"Propongamos que a la hora de la comida nadie tenga su teléfono para dedicar tiempo a la persona, verle a los ojos", dijo el sacerdote.



Asimismo, señaló que el ayuno en Pascua también incluye la preocupación por la ideología de género y por aquellos atentados contra la vida, incluso la de los niños antes de nacer.



"Podemos estar preocupados por las diferentes situaciones actuales, como la inseguridad, los atentados contra la vida, antes de nacer o durante las diversas etapas de la vida, la ideología de género con todas sus repercusiones y todas estas situaciones que arrasan valores humanos y cristianos", exhortó el sacerdote.



Dijo que la Cuaresma demuestra a los bautizados que sí existe un futuro ante tales situaciones, dado que este tiempo de reflexión mueve a las personas a cambiar.