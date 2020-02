Iglesia pide a padres recuperar función educadora con sus hijos

Los niños y adolescentes requieren de más atención de sus padres y pasar menos tiempo en los medios electrónicos, pues estos últimos podrían influirlos de manera negativa, indicó el vocero diocesano Helkyn Enríquez Báez, quien consideró que es necesario que los padres recuperen su función educadora, pues deben crear medios necesarios para que tengan tiempo decalidad con sus vástagos.



“Antes, las mamás eran de tiempo completo. Pero ahora, por la situación económica, las madres tienen que complementar el ingreso familiar, lo cual ha provocado que se delegue la educación a la abuela, la tía, prima. Ahora, se le ha delegado a los medios electrónicos y ante esto no hay un filtro, una censura moral y el niño no está en capacidad de hacer un discernimiento entre lo que lo está perjudicando de modo negativo”, expuso.



Añadió que es entendible que los papás regresen cansados de sus trabajos pero el infante y adolescente también requiere de paz y atención con sus padres, donde se sienta amado.



El sacerdote sostuvo también que es necesario que muchas instituciones promuevan espacios, actividades de recreación que sirvan para los niños, adolescentes y jóvenes, lo cual permitirá que los niños interactúen con otros y no sólo se distraigan con un aparato electrónico.



“Los papás no sólo deben proporcionar el aparato electrónico. El Papa Francisco nos dice en su documento sobre la alegría de la familia, que no se trata de ver si se le quita o no se le quita, porque en algunas ocasiones no se les puede quitar, sino que se les eduque a usarlos y enseñarles que en la vida lo que vale la pena hay que saberlo esperar, se trata de que sepan discernir entre lo que les ayuda y lo que no”.