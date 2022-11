Iglesia pide no prohibir colocación de “nacimientos” en edificios de Gobierno

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), pidió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ser parte de la imposición de una sociedad sin referentes religiosos, al citar el asunto legal que se votará en la Primera Sala los próximos días con relación a la colocación de un nacimiento en un espacio público en Chocholá, Yucatán.Los obispos indicaron que Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 18, de la cual México es parte, se reconoce que:"Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia".Y agregan los religiosos en un pronunciamiento, que el derecho de la libertad religiosa puede ejercerse tanto en público como en privado y en el centro de este derecho está la facultad de todo ser humano, que está llamado a cultivarse, es decir a generar cultura, lo que implica tener opciones fundamentales, horizonte, sentido, que lo religan necesariamente con los demás, con la creación, con el Creador."El derecho a la libertad religiosa, supone un verdadero Estado Laico, que permita la libertad de creer o no creer, incluso de cambiar de credo u opciones fundamentales, como lo señala el referido artículo 18. Lo anterior, por ello, implica el que no asuma, exclusivamente, una corriente religiosa. La pluralidad en esta materia, es la base de dicho Estado Laico, reconocido en varios artículos de nuestra Constitución Política".Recordaron que en la primera mitad del siglo pasado, una corriente política sumamente intolerante, quiso prohibir el ejercicio no sólo público, sino también privado de la libertad religiosa, así como de culto."El Estado Laico, no puede ser comprendido como la ausencia, la falsa neutralidad de lo religioso. La eliminación de cualquier signo religioso, supone ya la afirmación de la increencia. Esta posición, ha ido configurando la corriente laicista, cada vez más desplazada en el mundo moderno".Por lo cual dijeron que pretender imponer una sociedad sin referentes religiosos, es, implicitamente, querer un sólo estilo de vida, arreligioso, es decir en donde prevalezca la negación de las creencias religiosas."Este modelo, discrimina a los seres humanos que sí tienen opciones religiosas y es contrario al Estado Laico. Es absurdo buscar eliminar toda manifestación pública de la vida religiosa. El erario, incluso y como es en los países democráticos, debe estar al servicio de las personas, y éstas, tienen orientaciones religiosas. No buscamos privilegios, pero sí reconocemos que nuestra identidad tiene múltiples aspectos positivos, que han enriquecido a la cultura y tradición de nuestro Pueblo Mexicano".Por este motivo los obispos que conforman en todo el país la CEM, pidieron a los Ministros de la Suprema Corte, no olvidar que México necesita unidad y paz, además los exhortaron a valorar estos puntos y pensar en las terribles contradicciones que se generarían al votar positivamente un asunto de esta naturaleza.