Iglesia propone alternativas a la militarización del país, en Tuxpan

Ante la violencia se piensa que los militares son esenciales para lograr la seguridad en el país pero hay otras alternativas, aseveró este sábado el padre Florentino Luca Valdez, encargado de la Catedral de la Ciudad, en Tuxpan.El párroco refirió que la opción es contar con policías bien entrenados y pagados, prestaciones dignas, con armamento y acompañados de inteligencia para realizar su trabajo, así como sistemas de control interno y transparencia.“El abandono de las policías estatales y municipales, con la pasividad de muchos gobernadores, no es un buen camino”, enfatizó.Sin embargo, atajó que la policía sola no basta para resolver. “Se necesita un sistema de procuración de justicia efectivo, funcional y también con controles internos. Se requiere invertir más en este rubro y en el sistema penitenciario, ministerios públicos bien pagados, capacitados y equipados para armar expedientes con pruebas suficientes para inculpar a los presuntos culpables”El sacerdote expuso que esto nos lleva a la importancia de las estructuras e instituciones que buscan hacer realidad el Estado derecho. “Sin embargo, la paz surge del corazón. El 2 de octubre se celebra el Día Internacional de la No Violencia en honor a Mahatma Gandhi, quién definió la no violencia como la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre”, condensó.Asimismo, expuso que Jesús, el Príncipe de la Paz, no levanta “su mano contra sus enemigos. De esta actitud de mansedumbre y paciencia surge una espiritualidad de la no violencia, que tiene como experiencia la confianza total en el amor de Dios que siempre terminará triunfando sobre el pecado. Que la persona, a través de la iniciación cristiana se vaya configurando con Cristo a partir de la conversión y la experiencia de que el amor ha vencido el odio”, citó con base al documento denominado Marco de Realidad, elaborado por un grupo de sacerdotes de la Diócesis de Tuxpan.“Por tanto, la acción no violenta es una manera de rechazar la pasividad y la sumisión, no es un intento por prevenir o ignorar el conflicto, más bien, es una respuesta al problema de cómo actuar efectivamente en política, de cómo ejercer el poder de manera efectiva. Apostemos por la bondad como valor de unidad tan fuerte capaz de vencer cualquier inconveniente o reto. Esmerémonos en tener instituciones comprometidas con el Estado de derecho”, conminó.