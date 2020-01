Ignorantes, quienes critican iniciativa de ley del PRI, dice Jorge Moreno

El diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Moreno Salinas, calificó de “ignorantes” a quienes critican la iniciativa de ley que se presentó a nombre de su bancada en el Congreso Local y la cual fue denominada como “Ley Cisneros”.



Durante entrevista, el Legislador expuso que hay voces que de manera tendenciosa impulsaron esa opinión, pero ya se dejó en claro que la iniciativa presentada trata de una homologación a nivel federal para determinar quién se queda a cargo del gobierno en caso de ausencia, misma que ya se aprobó en los Estados de Tabasco, Guerrero, Aguascalientes y Ciudad de México.



“Hubo gente que cambió las cosas a una interpretación que no es la que corresponde y que además se va a llevar a cabo porque es una homologación federal y eso ya está caminando”, expuso Moreno Salinas.



Al respecto, reiteró que la iniciativa sólo señala quién se hará cargo del gobierno en caso de ausencia del mandatario, tal como lo estipula la ley federal.



Es por ello, dijo, que la diputada Erika Ayala tuvo que aclarar el tema y de igual forma, el propio Gobernador del Estado.



De igual modo, asentó que en su bancada no son enviados del Gobierno del Estado y no hay razón ni motivo para que se mencione dicha situación.



Y es que destacó que quien conoce de leyes y se maneja con seriedad y de manera objetiva, puede revisar tanto el tema federal como estatal y se dará cuenta que sólo es una homologación.



“Hay gente ignorante que opina de cosas que no sabe”, expuso tajante el legislador priísta, sobre las diversas publicaciones que critican una supuesta ley a favor del Gobierno del Estado.



Para finalizar, Jorge Moreno agregó que hay gente que todo lo quiere ver mal, cuando esto en realidad no todo está mal; pues consideró que así como se acusaba al PRI de todas las desgracias ocurridas en el Estado, ahora se demuestra que también se hicieron cosas positivas, así también se debería observar y participar de manera conjunta para que al gobierno le salgan bien las cosas.



“Estaríamos mal de la cabeza si pensamos que vamos a avanzar con el retroceso del país”, finalizó.