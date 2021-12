Igor Rojí, interesado en volver a contender por la Alcaldía “en un futuro”

A pesar de que fue una de sus promesas de campaña y uno de los más grandes anhelos por realizar en su administración, el alcalde Igor Rojí López dijo que coincide con la decisión del futuro presidente municipal Juan Manuel Diez Francos, en referencia a que no se construirá un estadio."Eso es parte de un proyecto de Gobierno que él tiene y yo lo respeto. Creo que es una decisión trascendente la que tiene que tomar en este momento. Yo también me sumo a él, es un momento en donde hay que buscar la reactivación económica de la ciudad a través del proyecto Casa Vegas".Pero consideró que aun cuando no se haga un estadio, es un gran paso la inauguración de la Ciudad del Futbol con la parte de la Academia y el semillero que ahí puedo haber.Reconoció que en este momento los estadios no se pueden llenar a causa de la pandemia, "por eso pienso que está bien la decisión, pues está esperando un mejor momento para la construcción del estadio".Incluso el todavía alcalde dijo que a lo mejor le toca a él para la siguiente administración hacerlo, pues le interesaría regresar como candidato o como presidente municipal en el futuro."A mí me interesaría regresar como candidato o como presidente municipal en el futuro y a lo mejor este me toca un momento más importante del deporte del futbol. Lo que sí es un hecho es que dejamos 130 mil metros cuadrados propiedad del Ayuntamiento de Orizaba listos para un estadio, eso es lo más importante".