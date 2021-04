Igor Rojí vuelve a violar regla sobre propaganda electoral en Orizaba

Aun y cuando no se puede colocar propaganda en el primer cuadro de la ciudad, la alianza “Va por México” ya lo hizo, pues se observa en dos domicilios ubicados en el cuadro histórico pendones en sus ventanas; estos promocionan al candidato a la diputación federal, Igor Rojí López.



Estos pendones que se observaron fueron colocados en dos viviendas, se ubican en la calle Poniente 7. Uno es entre la Sur 12 y 14 y el otro entre Sur 6 y 8.



En entrevista el secretario del Ayuntamiento, Alfredo Hernández, dijo que cada partido tendrá que pedir autorización a los dueños de las casas, para colocar la propaganda de su candidato, siempre y cuando no sea el centro histórico. “Tendrán que recabar un formato donde el propietario del inmueble les permita colocar la lona dentro o fuera del domicilio”.



De hecho, recordó que hay un acuerdo de Cabildo, donde se prohíbe colocación de propaganda de algún partido ya sea en equipamiento urbano municipal o domicilios particulares en el primer cuadro de la ciudad. “Nosotros estamos vigilantes en el primer cuadro de la ciudad para que se respete”.



El funcionario destacó que también el OPLE y el INE tienen una responsabilidad de fiscalizar colocación de mamparas, pinta de bardas, gasto de las precampañas y campañas. “Nosotros no hemos sancionado a nadie por la colocación o pinta de bardas, no ha habido alguna solicitud para sancionar porque no es nuestra función”.



Finalmente Alfredo Hernández pidió a los partidos ser muy respetuosos y no olvidar que: “Las bardas no votan, las lonas no votan y que Orizaba se ha caracterizado por la disciplina, el orden y la limpieza. Creo que el tema de la pinta y publicidad lo hemos visto y hemos recibido a través de derechos humanos el tema de la contaminación visual y auditiva. La población ya está educada, y sabe que los partidos políticos no nos tienen que marcar la pauta”.