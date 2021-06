Igor Rojí ya no pudo ser Diputado federal; admite su derrota

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, quien participó como candidato de la alianza Va Por México a la Diputación federal por el distrito XV, agradeció a todos los que creyeron en sus propuestas a pesar de que el voto no le favoreció.



Asimismo, externó su apoyo incondicional a la próxima administración municipal que encabezará Juan Manuel Diez Francos.



"El día de ayer ya dio el INE los resultados del proceso electoral, donde mi candidatura no se ve favorecida pero quiero dar las gracias a toda esta gente que me apoyó, pues al final de cuentas más de 78 mil personas votaron por un servidor".



Indicó que mucha gente lo recibió y creyó en sus propuestas y eso se vio reflejado en la votación.



"Gracias a toda la gente que me invitó a desayunar, comer, cenar y recibirme porque me permitieron vivir muchas experiencias para el futuro porque esto no se acaba, porque tengo una gran pasión por tener un mejor México, un mejor Orizaba".



De igual forma, apuntó que se siente orgulloso de ser Presidente Municipal de Orizaba en este momento, por ello seguirá trabajando estos siete meses que faltan de su Gobierno y vendrán más avances para la ciudad.



Rojí López fue derrotado por la abanderada de Juntos Hacemos Historia, Corina Villegas Guarneros, quien ya recibió su constancia de mayoría.