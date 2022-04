IMIDI anuncia que se creará Comisión Municipal de Atención a Personas con Discapacidad

El Ayuntamiento de Xalapa creará la Comisión de Atención a Personas en Condición de Discapacidad, en respuesta a las múltiples solicitudes para creación de Instituto.En conferencia de prensa, Karina Martinez Vera, presidenta del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral (IMIDI), declaró que ante la propuesta presentada al Gobierno Municipal, de la creación del Instituto Municipal para la Atención e Inclusión de Personas en Condición de Discapacidad, el Ayuntamiento de Xalapa únicamente creará comisión que atienda estos casos."Ya tuvimos algunas reuniones con el Alcalde, con otros encargados del Gobierno Municipal pero la respuesta ha sido la creación de una comisión de discapacidad", señaló.Mencionó que la administración se justificó en que la creación de un instituto conllevaría mucho tiempo, además de que se ampararon en que al no haber un instituto estatal no puede haber municipal.Sin embargo, Martínez Verá aseguró que con base en la Ley Organiza de Municipio Libre inciso 11 sí se podría crear, ya que estipula lo siguiente:"Los Ayuntamientos tienen la facultad de crear los órganos centralizados y descentralizados que requiera la administración pública municipal, para la mejor prestación de los servicios de su competencia, de conformidad con las disposiciones presupuestales y reglamentarias municipales", pronunció la dirigente de IMIDI.En este tenor, expresó que más que falta de tiempo no se había contemplado el presupuesto para este sector poblacional; sin embargo, presumió que como asociación, más importante que el recurso es la disposición y participación del Gobierno."Trabajamos sin recursos, con gestiones, uniendo esfuerzos, lo que realmente se requiere es de voluntad. Sabemos que hay empresarios que también están dispuestos a respaldarnos pero necesitamos fundamentalmente la participación comprometida decidida de nuestras autoridades", dijo.Comentó que aunque esta comisión ya se había creado en administraciones anteriores, no solucionó los problemas y, por el contrario, desapareció en la administración pasada.En este sentido, añadió que confiarán en el trabajo del Ayuntamiento pero vigilando cada una de las acciones que se ejecuten a partir de la creación de esta comisión."Nosotros vamos a tener un punto de confianza y estaremos vigilantes de que esta comisión se conforme y cuáles son las acciones que surgen a partir de comisión", finalizó.