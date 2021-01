Impacta pandemia a docentes y estudiantes del Tecnológico de Orizaba 

El director del Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Orizaba, Rigoberto Reyes Valenzuela, mencionó que debido a la pandemia la casa de estudios ha sufrido bajas de catedráticos, pero también hay alumnos que se han visto afectados y al menos se sabe de un caso de una estudiante que perdió a sus padres por el SARS-CoV-2.



Indicó que el año pasado dos catedráticos que enfermaron de COVID-19 fallecieron y hubo otros 12 que también se contagiaron pero lograron recuperarse; sin embargo los alumnos no están exentos y hubo una estudiante que quedó huérfana porque sus dos padres fallecieron por coronavirus.



Agregó que a fin de apoyarla se reprogramaron sus clases para que no dejara de estudiar.



Reyes Valenzuela reconoció que el tema de la pandemia les podría pegar en deserción, ya que hay padres de familia que se han visto afectados económicamente, sin embargo, a ellos les quiere hacer saber que se les ofrece apoyo para que no dejen de estudiar.



Invitó a los jóvenes que estén en una situación económica complicada derivada de la pandemia a que establezcan contacto a través de los enlaces virtuales que se tienen a fin de que se estudie su caso y se les ofrezca ayuda para que puedan continuar con sus estudios.