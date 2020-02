Imparable el dengue en Veracruz, sigue como primero en el país: SALUD

En una semana el dengue en el estado de Veracruz se incrementó en 22.3 por ciento, con respecto a la anterior, sumando al 17 de febrero 334 casos, la cifra mas alta del país, esto con base en datos de la Secretaría de Salud del Gobierno federal.



Datos del informe: “Panorama Epidemiológico de Dengue, 2020”, de la Secretaría de Salud, indican que los estados de la república con el mayor número de casos al 17 de febrero del año en curso son:



Veracruz con 334

Quintana Roo con 140

Tabasco con 134

Guerrero con 89

Jalisco con 88



Estos cinco estados de la república suman 785 casos de dengue, el 64 por ciento de los mil 225 casos confirmados al 17 de febrero de este año.



Los datos de la Secretaría de Salud indican también que hasta ahora el dengue ya se presenta en 24 estados de la República Mexicana.



Las entidades federativas en las que aún no se presentan casos de Dengue son: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas, pues el Estado de México ya registró un caso en la semana del 10 al 17 de febrero.



En el año 2019, los únicos estados del país en los que no se presentaron casos de Dengue fueron la Ciudad de México y Tlaxcala.



Por otra parte, si bien aún no se reconoce oficialmente ningún fallecimiento a causa de esta enfermedad, en lo que va de de este año se han notificado 37 defunciones por probable dengue, las cuales 33 se encuentran en estudio y 4 se han descartado.



Las defunciones en estudio corresponden a los estados de Tabasco (7), Chiapas (4), Veracruz (4), Guerrero (3), Oaxaca (3), Campeche (2), Jalisco (2), Quintana Roo (2), Colima (1), Guanajuato (1), Morelos (1), Sinaloa (1), Tamaulipas (1) y Yucatán (1).



Asimismo, las defunciones descartadas de acuerdo a los estudios de la Secretaría de Salud, corresponden a Jalisco (2) y Veracruz (2).



Por otra parte, en el informe Panorama Epidemiológico del Dengue 2020, la Secretaría de Salud dio a conocer que los municipios considerados como “Focos Rojos” del dengue en la entidad veracruzana son:



Zaragoza

Poza Rica



En tanto que los municipios considerados como “Focos Amarillos” en casos de Dengue son:



Ixhuatlán del Sureste

Chumatlán



Sin embargo, por la ausencia de información de la Secretaría estatal de Salud, o Servicios de Salud del Estado de Veracruz (SESVER), se desconocen los municipios o ciudades en los que se han registrado el mayor número de casos de dengue, así como las acciones que llevan a cabo para enfrentar esta enfermedad que está incrementándose en pleno invierno.