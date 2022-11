Imparten curso sobre El Plato del Bien Comer en Casa del Lago UV, este sábado

La tarde de este sábado en la Casa del Lago UV, se realizó el taller "Naranja Dulce, limón partido: comer bien es divertido", impartido por la doctora Laura Sobrino Valdés, como parte del 9 simposio "Enfoque multidisciplinario de la Diabetes", organizado por el laboratorio de Biomedicina y la Comisión de Seminarios del Instituto de Investigaciones Biológicas.En el taller dinámico participaron niños, jóvenes y adultos, quienes aprendieron lo que debe llevar El Plato del Bien Comer, y la importancia de llevar una alimentación balanceada, charla se llevó acabo en el marco Internacional de la Diabetes.Laura Sobrino, académica titular de la facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana, señaló que para los pacientes diabéticos es fundamental promover la calidad en la alimentación, y una dieta balanceada."Pueden comer verduras, cereales, productos de origen animal siempre y cuando vaya balanceada la alimentación y no sea en exceso, también manzanas, naranjas, mandarinas, en porciones pequeñas porque tienden a consumir un jugo de naranjas, ¿pero cuantas naranjas lleva un jugo?", dijo.Los alimentos que deben evitar las personas con algún tipo de diabetes son los productos muy procesados, como papas fritas y jugos de frutas, ya que estos vienen con mucha carga de azúcares."Alimentos que son muy ricos en grasa, por ejemplo, si a un paciente se le antoja unas papas fritas puede hacer unas papas naturales, las metes al horno, las deshidratas y ya es una opción más saludable que comerlas procesadas", añadió.Recomendó que los alimentos naturales y frescos son los ideales para pacientes diagnosticados con diabetes, mientras que su plato del bien comer debe llevar, por ejemplo: ensalada con lechuga jitomate, pepino, una porción pequeña de proteínas ya sea una pierna de pollo, o la opción vegetariana, tortitas de papa, y cereales como el arroz integral.En cuanto al consumo de café expuso que con una taza es suficiente, "aquí estamos en una zona cafetalera, el café es bueno siempre y cuando no sea en exceso y no procesado, el auténtico café es el que va directo del campo a la mesa".El Día Mundial de la Diabetes (DMD) fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991. Se escogió el 14 de noviembre por el aniversario de Frederick Banting quien, junto con Charles Best, descubrieron la insulina, en octubre de 1921.De acuerdo al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por alta concentración sanguínea de glucosa (hiperglucemia). Guarda relación con una deficiencia absoluta o relativa en la secreción o la acción de la insulina.Hay tres formas principales de diabetes: tipo 1, tipo 2 y gestacional. La diabetes tipo 2 es la más común y representa de 85 a 90% de los casos. Se relaciona con factores de riesgo modificables, como la obesidad, peso excesivo, falta de actividad física y regímenes de alimentación de alto contenido calórico y poco valor nutritivo.Según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Hospilataria, hasta el tercer trimestre del 2022 se registraron un total de 24, 754 pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 (DMT2), siendo los estados de Tabasco, Jalisco y Estado de México los que reportaron el mayor número de casos.