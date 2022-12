Impedirán que comerciantes cierren calles de Xalapa en temporada navideña

El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Alberto Romero Gutiérrez, advirtió que no permitirán que los comerciantes tomen las calles y espacios públicos para exponer y vender sus productos durante los días previos a la Navidad, tal como ocurría anteriormente frente a la Plaza Clavijero, la calle Guadalupe Victoria, la Plazuela del Carbón y en Los Sauces.Dijo que en esta época es cuando hay mayor interés de los vendedores de colocarse sobre las vialidades; sin embargo, recordó que seguirán los operativos para evitar que obstruyan la circulación vehicular, principalmente en el centro capitalino.“En esta ocasión vamos a limitar principalmente el cierre de vialidades porque anteriormente tenían algunas calles que cerraban, hasta del centro; pero con base en pláticas y consensos he llegado a acuerdos con algunos grupos de dirigencias para que no cierren las calles (...) Clavijero y en Los Sauces donde hay un tramito”, indicó.Romero Gutiérrez expuso que no es correcto que se bloquee el paso por las calles de la ciudad en esta temporada, y más ahora que hay cierres por la ejecución de obras.“Con base en el diálogo estamos llegando a acuerdos sin violentar los derechos que tienen los vendedores pero también hay terceros que salen perjudicados y es lo que estamos viendo ahorita”, reiteró.El funcionario municipal comentó que a los comerciantes que tienen locales establecidos se les va a permitir ofertar sus mercancías enfrente del establecimiento que tengan o del mercado en el que estén establecidos.“Pero únicamente locatarios, nada de gente que viene de afuera y las famosas ferias del juguete (...) Podemos autorizar en lugares cerrados”, expuso al exponer que tenían una petición en la que pedían cerrar una calle y no lo permitieron.