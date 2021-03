Impermisible Ley selectiva y persecución política en Veracruz: PRD

Desde su fundación, el Partido de la Revolución Democrática ha dado prioridad al abanderamiento de las causas más legítimas, basadas en la legalidad, apego a Derecho y justicia social.



Durante 32 años, nuestro partido ha luchado para que la aplicación de las Leyes cumpla con los principios básicos de igualdad, apelando a que no existan tratos preferenciales en la impartición de justicia y todo sujeto judicializable sea procesado de acuerdo con ello, respetando el debido proceso y la respectiva presunción de inocencia.



Asimismo, el PRD ha reformado su estatuto para privilegiar la incursión de la mujer en la política y garantizar su participación activa, al tiempo de defender sus derechos y alzando continuamente la voz para exigir que se diseñen políticas públicas que fortalezcan su seguridad e integridad.



En este contexto, condenamos enérgicamente que ahora, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, decida emprender una cacería política que tiene como único fin, mermar la creciente desaprobación a su labor, lanzando petardos mediáticos basados en la Ley, para silenciar voces críticas desde la oposición.



Aunado a ello y reiterando la selectividad de sus acciones, personajes pertenecientes a su círculo de poder, continúan despreocupados gracias a la protección recibida, no obstante, la existencia de carpetas de investigación en su contra como en el caso del denominado “súper delegado” del Gobierno Federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, acusado en 2020 por el presunto delito de violación, cometida en 2019, y cuya carpeta (254/2020) ha sido archivada con lujo de corrupción.



De la misma manera y apegados al modus operandi del partido MORENA, otro ejemplo reciente se encuentra en el estado de Guerrero, donde ha sido designado un presunto violador como Félix Salgado Macedonio, cuya carpeta (FEG/FEMDH/FEVIMTRA-GRO/0000341/2020) continúa también vigente, pero sin existir acción penal de ningún tipo y, por el contrario, premiándolo con dicha postulación.



Al respecto y sobre la detención que sufriera este sábado 13 de marzo en el municipio de Tuxpan; el PRD emite su más firme postura, primeramente, de apoyo a nuestro compañero Rogelio “N”, a quien en el ámbito personal conocemos como un padre responsable y amoroso con sus tres hijas, quienes viven con él y, por otro lado, exigimos a las autoridades aplicar la Ley apegados a Derecho, sin revanchismo político ni tratos que laceren su dignidad, otorgándole las garantías establecidas constitucionalmente para su legítima defensa.



Por último y en vista de la preocupación que con esta acción aparenta la Fiscalía General de Veracruz; le recordamos a su titular, Verónica Hernández Giádans, que el PRD, al igual que las y los ciudadanos veracruzanos, continuamos a la espera del esclarecimiento de delitos ya consumados, como el feminicidio de nuestra también compañera Florisel Ríos Delfín, donde esperamos no exista estancamiento con enfoque político-electoral, dada la temporada que atraviesa la entidad en estos momentos.



Justicia sí, persecución política jamás.