Imponen "suspensión temporal del cargo" a Alcaldesa en Cuauhtémoc de la CDMX

Un juez de control del Reclusorio Norte impuso medidas cautelares a Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc.El impartidor de justicia estableció que Sandra Cuevas no puede salir del país, deberá acudir a firmar cada dos meses y quedará suspendida de sus actividades como Alcaldesa.La defensa de Cuevas solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que se reanudará la audiencia el próximo jueves, detalló la Fiscalía capitalina.Sandra Cuevas señaló que aún no rinde su declaración, "lo haré el próximo jueves 17 de marzo, 8 am"; sin embargo, la Jueza consideró necesario imponer algunas "medidas cautelares para los siguientes 3 días".Las cuales son la firma de asistencia, pedir autorización para salir del país y suspensión de actividades en el cargo.Antes, Sandra Cuevas declaró que esperaba “salir bien librada” de la denuncia en su contra por el delito de privación de la libertad, abuso de autoridad y robo."Me siento tranquila, ya entregué los videos en donde se demuestra mi inocencia y va bien el tema. Ya me quitaron los cargos de privación ilegal de la libertad que era el tema fuerte. Confío en salir bien librada", dijo la funcionaria antes de entrar a la audiencia.