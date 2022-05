Importante capacitación para profesionalizar al turismo: Nidia Patricia Hernández Medel

En el turismo, como en todos los campos laborales, la capacitación es básica. Ser un profesional implica estar en constante actualización, eso lo tiene muy claro Nidia Patricia Hernández Medel, nueva encargada de la delegación Los Tuxtlas del Consejo de Turismo, Cultura y Deporte de Veracruz, quien informó sobre la próxima realización de un curso de capacitación en senderismo.A pesar de la demanda en su zona, comenta que es posible ampliar la oferta para todos aquellos que quieran profesionalizar todavía más su trabajo turístico “para fortalecer la actividad turística, no basta sólo la promoción, también es importante la capacitación de los productos turísticos en todo el Estado”.Este curso de senderismo, a realizarse en junio, surge debido a que en Los Tuxtlas se desarrolla la actividad turística, en mayor medida en áreas naturales, a pesar de no contar productos desarrollados como tal, ni capacitaciones que permitan la seguridad de los que las hacen.“Aunque hay operadores en senderismo, hay mucho guía improvisado, con conocimientos básicos, la idea es aprovechar la oportunidad que brinda la organización, de acercarnos con este taller, para invitar a todos aquellos guías de comunidades, así como de aquellos que inician su trabajo en esta área”.“Empezamos con gente local, de inicio pero hemos agregado algunos lugares con la intención de ampliar a la gente de todo el Estado pues el capacitador, todo un profesional, vendrá de España. Breve estancia que inicia en Baja California, donde con apoyo de SECTUR de aquella Entidad ofrecerá el taller, visitará otros lugares, entre ellos, Los Tuxtlas”.“Es una magnífica oportunidad para que los asistentes puedan hacer sus propios senderos, replicarlos en sus propias áreas naturales, con conocimientos de seguridad básica, actualizarse en el equipamiento de los senderos, conocer la señalética con estándares internacionales. Otros de los beneficios que tendrán los participantes es el de profesionalizar sus propios proyectos, además que podrán desarrollar proyectos que les permitan obtener otras capacitaciones”.Es miembro fundador y actual director de Waos (World Adventur and Outdoor Society), grupo que tiene su sede en España, con representación en México. Es una organización dedicada al desarrollo del turismo de aventura y naturaleza, así como a la capacitación deportiva y profesional en esta área. Es dueño de la empresa de trabajos verticales y en altura, Icanverticales, dedicada al montaje de líneas de vida, puntos de anclaje y seguridad de trabajos en trabajos de altura.En los últimos años ha tenido fuerte actividad, además del Curso Básico WAOS para guías de Senderismo y Senderos Interpretativos para la empresa Baja Coast Hiking, realizado en Baja California. Fue tutor del curso “Cañonismo Nivel I WAOS” en Chiapas.El año pasado, en septiembre, impartió el curso “Trabajos Verticales” para la empresa de formación Riesgo Cero en Sevilla, España. En julio, “Curso de Barranquismo WAOS Nivel I” en Alicante, España. En Noviembre del 2020, curso “Barranquismo ICAN nivel I y II”, realizado en Granada, España (impartido con Protocolo COVID). Además de ser coordinador e instructor del I y II Curso de Instructores de Escalada para niños.Además fue invitado para dar conferencias sobre el tema de ecoturismo, turismo de aventura y temas afines.El objetivo es que el alumno adquiera conocimientos teóricos y prácticos de la progresión en senderos. Que al final del taller pueda identificar el material utilizado en las actividades de senderismo y trekking, así como aplicar técnicas de seguridad en caminatas en el medio natural y a superar los obstáculos del terreno.El curso de senderismo que será impartido del 1° al 5 de junio en Los Tuxtlas, tendrá un costo de $6,200 pesos; incluye el curso para guías de senderismo e interpretación, equipamiento de senderos y tutorías sobre senderos interpretativos. Para mayores informes pueden comunicarse al [email protected] , o en Facebook en Waos International.Entre los temas que abordarán están historia y desarrollo; lo que es el senderismo en el mundo; el senderismo interpretativo; sobre el equipo y consejos prácticos; adquirirá información sobre señales y vías verdes.Impartirán técnicas de progresión, climatología básica, cómo cruzar un río, cual es la seguridad en terrenos empinados, técnicas de manejo de grupos, equipos y materiales necesarios, así como las características del equipo y materiales; el vestuario y teoría de capas.Tendrán un programa de curso de senderismo con actividades de aprendizaje con docente, realización de recorridos por senderos y creación de rutas; exposiciones sobre las técnicas de la vestimenta y la teoría de capas; aplicación de las técnicas de seguridad en recorridos de media montaña; presentación esquemática de las técnicas para guías de senderismo de manera independiente; realización de estudios de recorridos largo y corto; investigación bibliográfica y en Internet; y preparación en equipo de diversos temas.Nidia Patricia Hernández Medel, también directora de Yambigapan Tour, indicó que este proyecto ha sido favorecido con el apoyo del Tecnológico de San Andrés Tuxtla, además del municipio de San Andrés, a través de Turismo Municipal, que apoyó con la señalética para dejar un sendero equipado, listo para operarse cuando llegue el público.