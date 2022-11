Imposible darle a la UV el 4% del presupuesto general del Estado, define Lima Franco

El secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, aclaró que la Universidad Veracruzana (UV) no puede recibir en 2023 el equivalente al 4 por ciento del presupuesto general del Estado, porque dentro de este presupuesto vienen cantidades para municipios, para docentes a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y, para temas de salud.Durante entrevista, el funcionario estatal explicó que hay recursos etiquetados para organismos autónomos, por lo que, con la reforma al artículo 72 de la Constitución, se planteó que se otorgara el 4 por ciento del presupuesto, pero de los recursos de libre disposición.“Lo que nosotros hemos planteado desde la modificación que se hizo en el artículo 72 de la Constitución del Estado de Veracruz, sobre los porcentajes etiquetados para los organismos autónomos, es que sea sobre los recursos de libre disposición del Estado”, explicó.Y es que el Consejo Universitario General de la UV había proyectado 8 mil 569 millones de presupuesto para 2023; sin embargo, la administración de Cuitláhuac García Jiménez contempla otorgarle 5 mil 844.4 millones de pesos.Al respecto, el Secretario de Finanzas explicó que no se puede otorgar el 4 por ciento del presupuesto general debido a que hay recursos ya etiquetados y, por tanto, no pueden disponer de un porcentaje de los mismos.“No se podría tomar como base el presupuesto general del Estado porque hay muchos rubros etiquetados y no se puede disponer de ellos”, insistió.Asimismo, Lima Franco recordó que el Ejecutivo estatal ha hecho “un gran compromiso” por fortalecer a la UV y pagar los adeudos que tenía la institución con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 3 mil 300 millones de pesos.“Se ha venido otorgando año con año más presupuesto, respetando el tema de la progresividad; sin embargo, este 4 por ciento sobre el presupuesto general del Estado no es real. Debemos atenernos a lo que sí podemos disponer que son estos ingresos de libre disposición”, recalcó.El titular de la SEFIPLAN pidió a las autoridades de la máxima casa de estudios superiores tener prudencia y entender cómo se le ha ayudado en los últimos años, ya que derivado de ello se saldó la deuda de impuestos con el ente recaudador federal.“Si esto lo sumamos a todo lo que se le ha estado dando estos años, entonces el monto estaría por encima de lo que ellos plantean. Es un tema que hay que revisar pero también ver que se ha ido fortaleciendo a la Universidad, se ha ido cumpliendo con la paridad”, refirió.Finalmente, José Luis Lima sostuvo el compromiso de seguir apoyando financieramente a la Universidad, pero precisando que es “imposible” darle a la UV un 4 por ciento del presupuesto general del Estado.